Schoolgebouw De Minnestraal eindelijk volledig in het nieuw: laatste klusjesdag als voorbereiding van nieuw schooljaar Nele Dooms

27 augustus 2020

16u23 1 Lebbeke Er heerste donderdag een grote bedrijvigheid in basisschool De Minnestraal in Lebbeke. Leerkrachten en directie waren er met man en macht aan het werk om het schoolgebouw klaar te stomen voor de eerste schooldag. Het werd de voorbije weken een race tegen de tijd, met onder andere 250 vierkante meter nieuwe vloer die gelegd moest worden.

De Minnestraal in Lebbeke geniet mee van de in totaal 7,7 miljoen euro subsidie die minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Scholen konden met de centen investeren in bouw- of verbouwingswerken. Voor de Minnestraal, die huist in gebouwen uit de jaren dertig, kwamen de centen goed van pas. De basisschool kreeg 102.000 euro voor dak- en vloerisolatie, vernieuwen van elektriciteit, nieuwe dakramen en plaatsen van 2 speelzolders in twee klaslokalen, zodat de speelruimt daar vergroot werd.

“Meer ruimte en meer comfort. Dat is het resultaat”, zegt directeur Nadia Robberechts, die alle werken de voorbije zomer van nabij opvolgde en daardoor zelf bijna geen vakantie had. “Een enorm groot verschil maakt de nieuwe vloer in de drie kleuterklassen en het secretariaat. De eeuwenoude vloer in bruin- en okertinten, nostalgie voor vele oud-leerlingen, is vervangen door lichte tegels met daaronder een goed isolerende laag. De vloerder heeft er de voorbije dagen een enorme klus aan gehad. Enkel de plinten moeten nog geplaatst. Het was een race tegen de klok, maar het zal lukken tegen 1 september.”

Met dit project ten einde zit de Minnestraal, na jaren en jaren verbouwen, volledig in het nieuw. Het is het eindpunt van een volledige restauratie”, zegt Herman Vermeiren, voormalig directeur van De Minnestraal die de werken ooit opstartte en nu bouwcoördinator is binnen de overkoepelende Oscar Romerogroep. “Nu zijn er enkel nog een paar kleine werken gepland, zoals verbeteren van de akoestiek in de zesde klassen en nieuwe binnendeuren. Die zullen gemaakt worden door leerlingen van een Lokerse school als eindwerk.”

De Minnestraal is klaar voor de start van een nieuw schooljaar. De klusjesdag donderdag was er om de laatste details af te werken. “Normaal houden we deze klusdag samen met ouders, maar door de coronacrisis kon dat dit jaar niet. De leerkrachten moeten het daardoor deze keer alleen rooien”, zegt Robberechts. “We kijken er alvast naar uit alle leerlingen weer te mogen begroeten.”