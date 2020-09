Schoolbus passeert voor de deur en toch mag Dylan daar niet opstappen: “Verschil van 700 meter is oorzaak van absurde situatie”

Lebbeke/Buggenhout

Nadat ouders bij de start van het schooljaar al aan de klaagmuur stonden dat hun kinderen veel te lang op bussen moesten zitten om naar het buitengewoon onderwijs te kunnen gaan, blijken er nog absurdere situaties. Voorbeeld daarvan is Dylan (10) uit Lebbeke. Opstappen op de bus aan zijn eigen huis om hem naar BLO-school Claevervelt in Buggenhout te brengen mag niet. Daarvoor ligt de woning te ver van de school, ook al is dat maar 700 meter. En rijdt de bus in kwestie wel gewoon elke ochtend en avond voorbij... “Niet te begrijpen”, vindt mama Kim De Sutter.