Scholen maken beste van heropstart: Basisschool Minnestraal zet in op buiten les geven Nele Dooms

15 mei 2020

13u48 9

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Lebbeke Ook in vrije basisschool De Minnestraal in Lebbeke gingen de leerlingen vrijdagochtend weer naar school. Voorlopig bleef het daar beperkt tot de zesdeklassers. Maandag sluiten ook het eerste en tweede leerjaar aan. Het werd alvast een vlotte heropstart. De Minnestraal zet in op buiten les geven.

Grote picknicktafels zijn in De Minnestraal, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke, over het schooldomein verspreid. De leerlingen zullen daar hun komende schooldagen les krijgen. Voor de school is het een bewuste keuze, want op zich zijn het schoolgebouw en de klaslokalen ruim genoeg. “Een aantal leerkrachten volgden al een opleiding ‘outdoor learning’ en we waren voor de coronacrisis al met het idee aan het spelen dit in onze school te implementeren”, zegt directeur Nadia Robberechts. “We voeren het nu versneld in. De heropstart van de scholen is het ideale moment om buiten les geven uit te proberen. De vijftien picknicktafels die we konden aankopen met de opbrengst van een koekjesverkoop komen dus meteen goed van pas.”

De Minnestraal kende een vlotte heropstart. “De grootste uitdaging is de kinderen bewust maken van hoe ze zich moeten gedragen in groep”, zegt Robberechts. “Zij gaan in deze coronacrisis een heel andere mentaliteit aanleren, die ongetwijfeld ook later zijn invloed zal hebben. Deze eerste schooldag draait vooral rond corona en hoe ermee om te gaan. Maandag starten we met les geven. De kinderen komen twee dagen per week, telkens de helft van een klas.”

“School gemist”

Van de zestig kinderen die in de Minnestraal verwacht werden, daagden er 55 op. “De overige vijf zijn afwezig omdat ouders echt bang zijn”, legt Robberechts uit. “Bijvoorbeeld omdat er een risicopatiënt is in de familie en ze schrik hebben voor besmetting. We hebben daar begrip en respect voor.”

Bij de aanwezige leerlingen kon het enthousiasme alleszins niet op. “Hoe hard we gejoeld hebben toen de school moest sluiten, hoe hard hebben we het daarna gemist”, zegt Eline De Hauwere uit klas 6B. “Ik was echt zo blij toen beslist werd dat de school weer open mocht. Het was aftellen naar vandaag. Ik had niet gedacht dat ik school zo zou missen.”