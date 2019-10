Schattenzoektocht op Dag van de Trage Weg Nele Dooms

17 oktober 2019

Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg, organiseert de milieudienst van Lebbeke een schattenzoektocht. Tijdens de Dag van de Trage Weg worden overal in Vlaanderen buurtwegen, als veilige en rustige alternatieven voor fietsers en wandelaars, in de kijker gezet. In Lebbeke doen ze dat aan de hand van een zoektocht. Die is uitgestippeld in Wieze. Kinderen kunnen, samen met hun ouders, deelnemen op zaterdag 19 oktober. De start is voorzien aan het Stavehos, in de Kloosterstraat in Wieze. Vertrekken kan tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur. De wandeling is ongeveer 3,5 kilometer lang en loopt langs mooie trage wegen. Iedereen is welkom.