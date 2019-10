Sara, Amy en Sam trekken naar Wereldkampioenschap tumbling in Tokyo Nele Dooms

30 oktober 2019

15u32 6 Lebbeke Drie sportieve jongedames trekken eind november naar Tokyo om er deel te nemen aan het wereldkampioenschap tumbling voor jongeren. Salto’s maken kunnen Sam Van den Berghe (13) uit Grembergen, Amy De Lil (11) uit Lierde en Sara Neyrienck (14) uit Aalst dan ook als de beste. Woensdagvoormiddag lasten ze een extra training in bij trampolinepark Jump Factory in Lebbeke. Die steunt de meisjes voor hun reis naar Tokyo.

Met kleuterturnen zetten Sam, Amy en Sara jaren geleden hun eerste stapjes in de gymnastiek. Later kwam er tumbling. “Eenvoudig gezegd is dat op een lange mat allerlei salto’s doen”, legt Sam uit. “Deze sport is gewoon geweldig. We hebben daar heel veel plezier in. Tumbling, dat is alles vergeten, alleen maar concentreren op de salto’s en gaan.”

De meisjes bewezen op onder andere het Belgische kampioenschap dat ze genoeg talent hebben om hun kans te wagen op het wereldkampioenschap. Ze plaatsten zich door op het BK bij de eerste vier te eindigen. “Met het WK in zicht lassen we nu tijdens de vakantie een paar extra trainingen in”, zeggen de jongedames, alle drie aangesloten bij de Koninklijke Turnclub Aalst. “We kijken enorm uit naar de reis.”

Het talent was ook Jan De Blende, eigenaar van trampolinepark Jump Factory, niet ontgaan. De meisjes komen er regelmatig eens langs. “Ik had direct gezien dat ze toch wel een hoog niveau haalden”, zegt hij. “We raakten aan de praat en de meisjes vertelden dat ze naar Tokyo mochten. Ze vroegen om sponsoring. Ik vind het fantastisch dat jonge mensen zo sporten en dus steun ik ze met plezier.”

De Blende zal de meisje sponsoren. Daarvoor zal hij de opbrengst van de bezoekers van Jump Factory gedurende woensdagvoormiddag besteden. Sam, Amy en Sara vertrekken op 28 november richting Tokyo. De wedstrijd zelf vindt op 7 december plaats.