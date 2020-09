Sandy Casieris en Lebbeke openen competitie voor eigen publiek tegen Eppegem: “Organisatorisch en collectief staan we sterk” Stef Van Overstraeten

17 september 2020

17u39 0 Lebbeke Derdenationaler FC Lebbeke opent de competitie tegen Eppegem. Tijdens de voorbereiding legde trainer Sandy Casieris vooral de nadruk op de organisatie. Hij blikt dan ook tevreden terug op de voorbije weken en hoopt zaterdag meteen al te kunnen klinken op de eerste competitie-overwinning.

In Vrasene en thuis tegen Zele haalde Lebbeke het in de voorbereiding eind augustus vrij makkelijk. Ook de eerste bekerronde werd overleefd, maar tegen tweedenationaler City Pirates moest Lebbeke vorig weekend plooien, zij het dan tijdens de strafschoppenreeks. “Na de onderbreking door corona stuurden we ons oefenprogramma bij”, doet Sandy Casieris het verhaal. “Op het einde speelden we tegen teams uit tweede nationale omdat we in de Beker tegen City Pirates uitkwamen. Organisatorisch en collectief staan we sterk. Dat is één van de conclusies die ik kan trekken. Daarvoor speelden we tegen eersteprovincialers, om het spel te kunnen maken. Iets wat we ook tegen Eppegem willen doen. Ook al is dat een sterk team dat mee zal doen voor de prijzen.”

Even ambitieus als voorheen

Thuis starten, het kan ook in coronatijden een voordeel zijn. “Als ik mag kiezen, wil ik zeker in eigen stadion de competitie opstarten”, gaat de coach van Lebbeke voort. “We moeten Walid Ben Abbés een tijdje missen door een blessure, maar alle andere spelers zijn inzetbaar. Dat is positief. We hebben in het verleden bewezen dat we effectief een thuisvoordeel hebben, dat willen we dit seizoen weer tonen. Als de competitie niet was stopgezet door de lockdown, dan hadden ze met ons nog rekening moeten houden. Het is daarom ook dit jaar de bedoeling om een plek in de top vijf te verzilveren. Mijn passage in Lebbeke zou van korte duur geweest zijn, maar ik mocht uiteindelijk toch blijven. Ik ben erg blij met de kans die ik heb gekregen en wil mooie resultaten neerzetten.”

Maatregelen

Door Covid-19 is het soms raar om voor heel weinig volk te spelen. “Het zijn rare tijden, maar we zijn vooral blij dat er kan gevoetbald worden”, besluit Casieris. “We bekijken het van training tot training. De spelers douchen in drie groepen in drie kleedkamers en voor de training wordt hun temperatuur gemeten. Regelmatig moeten ze hun handen ontsmetten. Hopelijk blijven we gevrijwaard van besmettingen.”