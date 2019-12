Saartje maakt en verkoopt voederhuisjes voor het goede doel Nele Dooms

09 december 2019

11u43 3

Saartje Stassijns uit Lebbeke is druk in de weer voor het goede doel. Het meisje houdt een verkoopactie in het kader van de Warmste Week. Daarvoor maakt ze helemaal zelf, en met een beetje hulp van papa, voederhuisjes voor vogels. “Vorig jaar heb ik een gelijkaardige actie gedaan met nestkastjes voor vogels”, zegt ze. “Dat bracht toch meer dan 900 euro op. Ik hoop dat bedrag dit jaar zeker te kunnen evenaren. Wie wil, kan bij de nestkastjes ook een voederballetje en kommetje voor water kopen.” Saartje wil de opbrengst schenken aan de Diabetes Liga. Een eerste verkoopactie in de krantenwinkel van haar ouders, Boekuil Bis in de Leo Duboisstraat in Lebbeke, was alvast een succes. Er gingen makkelijk al vijftig voederhuisjes de deur uit. De verkoop loopt nog tot en met 16 december. Wie een exemplaar wil, kan bij de Boekuil Bis terecht.