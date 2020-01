Rupsje Nooitgenoeg zorgt voor gezellige familievoorstelling en knutselmoment Nele Dooms

09 januari 2020

Lebbeke krijgt op zondag 12 januari Rupsje Nooitgenoeg op bezoek. In een prachtige en kleurrijke theatershow komt dit hongerige rupsje tot leven. De familievoorstelling is geschikt voor kinderen vanaf twee jaar. In een spel van licht, geluid en beelden wordt het publiek meegenomen in de wereld van het Blauwe Paard, Vader Zeepaard, het Eenzame Vuurvliegje en Rupsje Nooitgenoeg. Bezoekers mogen zich aan een magische en ritmische voorstelling verwachten. Nadien volgt er nog een knutselmoment. De show begint om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 15 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.