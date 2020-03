Rookontwikkeling in woning door probleem met kachel Koen Baten

31 maart 2020

18u01 0 Lebbeke De brandweer van Lebbeke moest vanmiddag uitrukken voor een melding van een woningbrand in de Wolvenstraat in Wieze. In de woning bleek er een probleem met de kachel te zijn waardoor de rook bleef hangen in de woning.

De brand ontstond rond 17.00 uur vanmiddag. De bewoner had de kachel aangezet, maar door een probleem kwam de rook in de woning naar binnen. De brandweer hoefde uiteindelijk niet te blussen, maar zorgde wel voor een grondige verluchting in de woning. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. De brandweer raadde wel aan om de schouw te laten nakijken alvorens hij nog eens de kachel zal ontsteken.