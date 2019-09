Rommelmarkt en bakschieten in Heizijde Nele Dooms

30 september 2019

Het wordt een gezellige drukte dit weekend in Heizijde. Een rommelmarkt en bakschieting staan op het programma. Op vrijdag 4 oktober organiseren de uitbaters van Café ‘t Lindeken in hun zaak, aan de Lindekenstraat in Lebbeke, de bakschieting. Die start om 19 uur. Er zijn kip en gehakt te winnen. Op zaterdag 5 oktober vindt een rommelmarkt plaats. Verkopers stellen hun stands met tweedehandsspullen op vanaf 8 uur op en rond het kerkplein van Heizijde en in de omliggende straten. Bezoekers zijn welkom tot 18 uur. Inschrijven voor de rommelmarkt kan via cafehetlindeken@hotmail.com of 0471/13.69.72.