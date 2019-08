Rode Kruis zet Peter Van Mieghem in de bloemetjes Nele Dooms

07 augustus 2019

10u13 2 Lebbeke Het Rode Kruis van Lebbeke zette Peter Van Mieghem in de bloemetjes tijdens een receptie in haar lokaal in het vroegere stationsgebouw van Heizijde. De vrijwilliger heeft er meer dan tien jaar trouwe dienst bij het Lebbeekse Rode Kruis opzitten.

“Peter volgde een EHBO-cursus en vrij snel daarna startte hij als actieve vrijwilliger”, zegt Leonie Cleijman, afdelingsverantwoordelijke Communicatie en Werving van het Lebbeekse Rode Kruis. “Met een groot hart en de wil om mensen te helpen, groeide Peter enorm binnen het Rode Kruis. Hij volgde tal van opleidingen, nam taken op zich en zet zich nog steeds honderd procent in voor de hulpdienst en voor de jaarlijkse stickerverkoop. Ondertussen is hij ook webmaster van onze afdelingswebsite. We hopen dat Peter nog vele jaren als vrijwilliger bij ons blijft en dat velen zijn voorbeeld volgen.” Peter kreeg een zilveren medaille voor zijn inzet overhandigd, samen met een peperkoek.