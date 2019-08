Rode Kruis deelt brevetten aan geslaagde cursisten uit Nele Dooms

05 augustus 2019

Het Rode Kruis van Lebbeke vierde in haar lokaal, het oude stationsgebouw van Heizijde, de cursisten die hun opleiding tot een goed einde brachten. Ze krijgen allemaal een brevet Eerste Hulp of Helper. Allemaal brachten ze de jaarlijkse cursus EHBO en interactieve lessenreeks tot een goed einde. De brevetuitreiking ging gepaard met een receptie. Het Rode Kruis in Lebbeke bestaat ondertussen al sinds 1938, nadat de toenmalige burgemeester toestemming gaf om een lokale afdeling op te richten. “Al jaren verzorgen we regelmatig opleidingen voor eerste hulp. We doen dat niet alleen voor particulieren, maar ook in scholen en bedrijven. En we geven lessen om AED-toestellen te gebruiken”, zegt Leonie Cleijman, afdelingsverantwoordelijke Communicatie en Werving van het Lebbeekse Rode Kruis. “We zijn alleszins tevreden dat nog altijd heel wat interesse getoond wordt voor deze vormingsmomenten. Het kan levens redden. Met haar vrijwilligers presteert het Lebbeekse Rode Kruis jaarlijks als plaatselijke hulpdienst meer dan 3.000 uren.