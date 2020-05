Rode Kruis bedeelt stickers via brievenbussen en hoopt op giften Nele Dooms

05 mei 2020

17u43 1 Lebbeke De coronacrisis verhindert ook dat vrijwilligers van het Rode Kruis op pad trekken voor de jaarlijkse stickerverkoop. Normaal gezien zijn ze te vinden op kruispunten, aan winkels en op parkings, maar dat kan nu niet. In Lebbeke verdeelt het Rode Kruis haar stickers via de brievenbussen.

De stickers van het Rode Kruis zijn dit jaar gedrukt met afbeeldingen van de Suske en Wiske en hun vrienden. Drieduizend exemplaren zijn bestemd voor Lebbeke. “In plaats van de verkoop op openbare plaatsen, gaan we ze in de brievenbussen van de Lebbekenaren steken”, zegt Leonie Cleijman van het Rode Kruis Lebbeke. “We stoppen er een oproepbrief bij waarin we vragen om de sticker voor het raam te hangen en om een gift te doen. Zo dragen inwoners niet alleen het Rode Kruis Lebbeke een warm hart toe, maar blijft ook de lokale werking gegarandeerd.”

De vrijwilligers staan altijd paraat. Ze organiseren bloedinzamelingen, tekenen present voor hulp tijdens plaatselijke festiviteiten, sportwedstrijden en festivals en organiseren jaarlijks een reeks EHBO-lessen. “We zetten ons momenteel ook in in de strijd tegen het coronavirus”, zegt Cleijman. “We stellen hulpdienstmateriaal beschikbaar en vrijwilligers bemanden mee de Huisartsenwachtpost Vehamed en voerden logistieke taken uit in een woonzorgcentrum. In de toekomst zullen onze vrijwilligers blijven bijspringen waar kan.