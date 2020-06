Reus Clemang kondigt annulatie Minnestraat Kermis aan Nele Dooms

05 juni 2020

15u54 1 Lebbeke De jaarlijkse Minnestraat Kermis in Lebbeke zal niet plaatsvinden. Dat maakt Reus Clemang zelf bekend op een groot paneel aan de kerk van de Lange Minnestraat. “Moet ik zo oud geworden zijn om dit nog mee te maken”, zegt die.

De Minnestraat Kermis is een vaste waarde voor de buurtbewoners van de parochie H.Kruis rond de Lange Minnestraat. Bij de volkskermis komt ook telkens Reus Clemang buiten voor een optocht door de omgeving. Maar daar steekt het coronavirus dit jaar een stokje voor. De organisatoren kunnen niet anders dan het gebeuren annuleren.

Dat maken ze bekend door een groot paneel te plaatsen in het midden van de Lange Minnestraat. Een foto toont Reus Clemang met een mondmasker en een bijhorende tekst. “Het valt me vreselijk zwaar, maar geen Minnestraat Kermis dit jaar”, klinkt het daarop. “De kermis, de kinderen, de vrolijke sfeer, kan nu even niet meer. Clemang blijft in zijn kot, ook al wordt hij half zot.”

Er is wel hoop op een kermis volgend jaar. Die zal dan plaatsvinden van 28 tot 31 mei. “Hopelijk zijn jullie er dan allemaal bij, zetten we de Minnestraat op zijn kop en geven we er een dubbele lap op”, klinkt het.