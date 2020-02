Provincie ondersteunt heropening trage wegen met subsidie Nele Dooms

05 februari 2020

13u16 3

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen steunt de heraanleg en de heropening van enkele trage wegen in Lebbeke met een financiële toelage. Het Lebbeekse gemeentebestuur wil buurtweg 45, de verbinding tussen de Opstalstraat en de Potaardestraat, heraanleggen. Deze weg maakt deel uit van het trage wegennetwerk in deelgebied Heizijde. De provincie geeft hiervoor 8.803,48 euro subsidie. Ook de heropening van buurtweg 42, een trage weg tussen de Poelstraat en Dammekensstraat, kan op ondersteuning rekenen. Deze weg maakt deel uit van het trage wegennetwerk Heizijde en zorgt voor de ontsluiting van het Poelbos. Hiervoor kan de gemeente rekenen op een subsidie van 2.750,57 euro. “De provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het trage wegennetwerk”, zegt gedeputeerde Riet Gillis. “Daarom ondersteunen we gemeenten die werk maken van beter toegankelijke trage wegen.”