Project met volkstuintjes aan Rossevaalstraat in de maak Nele Dooms

02 oktober 2020

15u28 1 Lebbeke Over afzienbare tijd zullen liefhebbers in Lebbeke samen kunnen tuinieren. Het gemeentebestuur heeft daarvoor een perceel aan de Rossevaalstraat op het oog. De gemeenteraad keurde de principebeslissing tot aankoop van het terrein goed.

“Er komen steeds meer flatgebouwen en mensen wonen op steeds kleinere oppervlaktes, vaak zonder tuin”, schetst schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Toch willen velen graag nog buiten komen en tuinieren. Volkstuintjes of projecten ‘samentuinen’ kunnen daar aan tegemoet komen. Dergelijke initiatieven bevorderen bovendien sociaal contact. Ook in Lebbeke willen we hier dus graag werk van maken.”

Om dit te realiseren heeft het gemeentebestuur zijn oog laten vallen op een perceel in de Rossevaalstraat, vlakbij huisnummer 72. Dat is momenteel landbouwgrond. “Het terrein is 3.649 vierkante meter groot”, weet Uyttersprot. “Afhankelijk van de grootte van de tuintjes en de inrichting van het terrein zullen hier tussen de 25 à 45 tuintjes kunnen komen. Of het nu om aparte volkstuintjes zal gaan of een groot project van samentuinen, moeten we nog bekijken.”

De gemeenteraad gaf tijdens de jongste vergadering zijn fiat om de verdere stappen te zetten om het bewuste perceel te verwerven.