Prinsenkring met nieuwe outfit klaar voor carnaval Nele Dooms

05 maart 2020

Ook de Prinsenkring van Wieze is klaar voor het carnavalsweekend. De ongeveer twintig Prinsen Carnavel steken zich daarvoor zelfs in een nieuwe outfit. Ze lieten nieuwe, gepersonaliseerde hemden maken en bijhorende nieuwe linten. Het gaat om zwarte hemden met de naam op. De linten zijn geel en groen. Die stelden de Prinsen voor tijdens de I Love Wies-fuif in het Ontmoetingscentrum van Wieze. “Het gebeuren was een groot succes”, klinkt het bij de Prinsen. “De opbrengst gebruiken we vooral voor de organisatie van het jaarlijkse Kindercarnaval. Dat moet er dit jaar extra staan, gezien het veertigjarig bestaan.”