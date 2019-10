Prinsen Carnaval regio plannen verbroedering tijdens Oktoberfeesten Nele Dooms

03 oktober 2019

12u57 1

De Oktoberfeesten in Wieze worden dit jaar niet alleen een feest van vriendschap, maar zullen ook voor een unieke verbroedering zorgen. Tijdens het evenement midden deze maand in de Oktoberhallen zullen immers alle huidige Prinsen Carnaval van Vlaanderen present tekenen. Zij verbroederen op de openingsavond op vrijdag 18 oktober. Samen met honderden andere feestvierders kunnen ze dan genieten van de ambiance met onder andere Sam Gooris, Yves Segers, Die Verdammte Spielerei, de Aalsterse Gilles en Jean-Marie Pfaff. Deze laatste zal op diezelfde avond samen met Johan Veugelers voor het eerst live de duetsingle “Rucki Zucki” brengen. Dat was decennia geleden het hitnummer van de Oktoberfeesten. In aanloop naar de unieke Prinsen-verbroedering, kwamen Prins Carnaval van Wieze Aaron Van Hove, van Opstal Didier De Viette, van Ninove Dario Pieters en van Zottegem Christian D’haese al eens samen in de Oktoberhallen. Ze klonken er al eens met een goed gevulde bierpot op het evenement. Wiezekind 2019 Lien van den Steen en mama Marina Wauters, Wiezekind 1981, waren gastvrouwen in de Oktoberhallen en lieten de Prinsen al eens proeven van het Wieze Festbier. Dat wordt door Brouwerij De Brabandere exclusief gebrouwen voor de Wieze Oktoberfeesten. Tickets & info: www.wiezeoktoberfeesten.be.