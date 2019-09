Pop-up zomerbar Santeboetiek zorgt voor stoelendans: Open Vld verwijt burgemeester van belangenvermenging en doet hem gemeenteraad verlaten Nele Dooms

26 september 2019

10u47 0 Lebbeke Met een ongeziene stoelendans, zo gaat de voorbije gemeenteraad van Lebbeke de geschiedenisboeken in. Oppositiepartij Open Vld deed burgemeester Raf De Wolf (N-VA) de gemeenteraad verlaten, nadat de partij hem van belangenvermenging verweet en met een document uit het Staatsblad zwaaide dat hem vermeld als bestuurslid van de vzw Lebbeke Bruist. Die organiseerde de voorbije zomer de pop-up zomerbar, in samenwerking met de gemeente.

De Zomerbar Santéboetiek veroorzaak al een tijdje beroering. De vzw Lebbeke Bruist bouwde die de voorbije zomer uit in de tuin van het gemeentehuis, in samenspraak met het gemeentebestuur dat voor logistieke en financiële steun zorgde. Open Vld drong er in augustus al op aan dat er meer transparantie moest zijn over de vergoedingen aan de vzw en de verenigingen die ingeschakeld werden om de bar uit te baten en zo een centje bij te verdienen. “Vreemd dat eerst beslist werd dat elk van de vijftien verenigingen om mee te doen 150 euro zou krijgen en het schepencollege dat plots veranderde om die vijftien keer 150 euro aan de vzw Lebbeke Bruist zelf te geven, bovenop de toelage van de 2.500 euro die de organisatie al toegezegd was.

Hoewel burgemeester Raf De Wolf vorige keer al benadrukte dat het om een vergissing in de notulen ging die was rechtgezet, haalde raadslid Ronny Heuvinck (Open Vld) het dossier weer boven water tijdens de laatste gemeenteraad. Dat gebeurde echter niet voor hij eerst burgemeester De Wolf wandelen stuurde. Daarvoor zwaaide hij met een uittreksel van het Belgische Staatsblad over de samenstelling van het bestuur van de vzw Lebbeke Bruist. “Daarin staat Raf De Wolf nog altijd als één van de bestuurders vermeld. Belangenvermenging dus”, zei Heuvinck. “Voor een man die eerder al benadrukte dat hij tegen vriendjespolitiek is, kan dat tellen. De legislatuur is nog geen vier maanden bezig en het is al zover. Er is overigens ook geen dossier of overeenkomst tussen gemeentebestuur en vzw Lebbeke Bruist. Er bestaat blijkbaar alleen maar wat mailverkeer tussen de burgemeester en de vzw en wat gegoochel met cijfers.”

Zaal verlaten

Burgemeester Raf De Wolf bleef er rustig onder. Hij benadrukte dat hij al jaren geen lid meer is van Lebbeke Bruist. “Waarschijnlijk zijn ze dat vergeten doorgeven, zodat dit nog in het Staatsblad staat”, klonk het. “Ik zie daar nog namen tussen staan die geen lid meer zijn.” Omdat het document nu eenmaal voorlag en om zaken niet op de spits te drijven, verliet De Wolf wel zijn stoel. Omdat hij net die avond ook de taak van voorzitter van de gemeenteraad had overgenomen van Peter Huyck die afwezig was, moest voor de discussie over het agendapunt een andere voorzitter aangeduid worden. Dat werd François Willems (Open Vld).

Welles-nietesspelletje

Wat volgde was opnieuw een welles-nietesspelletje of de bewuste 150 euro nu aan de verenigingen of aan de vzw waren toegezegd. Schepen Goedele Uyttersprot (N-VA) was formeel: “Eén woordje staat er verkeerd in de oorspronkelijke notulen, een kleine vergissing”, klonk het. “En dat is in volgende notulen rechtgezet, in alle transparantie. Er is nooit aan de verenigingen gecommuniceerd dat ze 150 euro zouden krijgen. Het was van meet af aan de bedoeling dat de vzw Lebbeke Bruist die kreeg, om er zo voor te zorgen dat verenigingen werden ingeschakeld die dan iets konden bijverdienen met de opbrengst van de drank. Sommigen hebben daar op één avond meer dan 1.000 euro mee verdiend, een pak meer dus dan die 150 euro... Open Vld zoekt spijkers op laag water.”

Toch eiste de oppositiepartij de stemming om elke vereniging die had meegewerkt wel 150 euro te geven. Dat leverde echter twaalf neen-stemmen vanuit de meerderheid van N-VA, CD&V, Groen en sp.a op. Alleen de Open Vld’ers stemden ‘ja’. Oppositiepartij Vlaams Belang koos voor onthouding. Dat deed ook CD&V-raadslid Guido Van Herreweghe. Open Vld-raadslid Freya Saeys wil nu dat de deontologische commissie van de gemeente wordt samengeroepen. “Om de belangenvermenging van de burgemeester te bespreken”, zei zij. Burgemeester De Wolf, die na de discussie weer de raadszaal binnen mocht, blijft benadrukken dat er absoluut geen sprake is van belangenvermenging.