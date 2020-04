Politiezone stelt 36 overtredingen vast op Paaszondag Koen Baten

13 april 2020

11u29 3 Lebbeke De politiezone Lebbeke/Buggenhout heeft afgelopen weekend sterk gecontroleerd op het respecteren van de regels. Ondanks de vele waarschuwingen werden er maar liefst 36 overtredingen vastgesteld. Allemaal kregen ze een proces-verbaal.

“Het is bijzonder jammer te moeten vaststellen dat nog steeds niet iedereen zich bewust is van het gevaar van deze pandemie”, Aldus de politie. “Wij roepen nogmaals iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen en te zorgen voor de eigen gezondheid en die van uw naaste. Wij zullen ook blijven controleren en optreden waar nodig", klinkt het.