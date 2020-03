Politiezone sluit onthaal om besmetting te vermijden Koen Baten

16 maart 2020

16u51 6 Lebbeke Het politieonthaal in Lebbeke en Buggenhout sluit vanaf nu de deuren. Dat werd maandag beslist. Enkel de hoofdpost in Lebbeke zou open blijven op afspraak.

De veiligheidsmaatregelen worden genomen in strijd tegen het coronavirus. Het kantoor in Buggenhout gaat volledig dicht. Ook in Lebbeke gaat het kantoor dicht, maar is er wel nog telefonisch contact mogelijk tijdens de kantooruren. Dit kan op het nummer 052/46.83.83. Ook via e-mail op PZ.Lebbeke.Onthaal@police.belgium.eu kunnen nog inlichtingen gevraagd worden.

Als je een aangifte wil doen, kan dit enkel nog gebeuren via afspraak. Deze afspraak boek je via de website van de politiezone https://www.politie.be/5437.

Bij dringende interventies kan je nog steeds naar het nummer 101 bellen.