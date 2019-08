Politie controleert op alcohol en drugs in verkeer Nele Dooms

17u32 2 Lebbeke De lokale politie van de zone Lebbeke-Buggenhout organiseerde een verkeersactie met de focus op alcohol en drugs in het verkeer. Op diverse locaties werden controles uitgevoerd.

In de Sasbaan in Wieze werden 52 bestuurders aan een controle onderworpen. Twee van hen reden onder invloed en kregen drie uur rijverbod. Eén bestuurder kreeg een pv voor defecte verlichting en een niet geldige nummerplaat. In de Kasteelstraat in Buggenhout ondergingen 19 bestuurders de controle. Daar liepen twee bestuurders tegen de lamp voor sturen onder invloed. In de Hoogstraat in Denderbelle bleek één automobilist van de 27 gecontroleerde personen onder invloed achter het stuur te zitten. Tot slot was ook een patrouille actief in de buurt van evenementen, met de controle van vijf bestuurders. Eén iemand was onder invloed. Er werden ook pv’s uitgedeeld voor het negeren van een rood verkeerslicht en foutief parkeren.