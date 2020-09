Picknick zet korte keten in de kijker Nele Dooms

17 september 2020

17u43 1 Lebbeke Een picknickpakket vol lokale lekkernijen. Daar gaan aanstaande zondag 20 september lokale producenten uit Aalst en Lebbeke voor zorgen. Ervan proeven kan op vijf unieke locaties op terreinen van die producenten zelf.

Lokale producenten uit de regio, ook korteketenbedrijven genoemd, namen vorig jaar al eens het initiatief om een korte ketenfietstocht te organiseren. Het succes daarvan zette aan tot een nieuw initiatief dit jaar. Onder het thema “Zomer van de Korte Keten” is dat een picknick geworden. De producenten openen daarvoor de poorten van hun boomgaard, wijngaard of landbouwbedrijf om er bezoekers te laten genieten van een picknick in hun eigen bubbel. Daarvoor stellen ze zelf picknickpakketten met allerlei lekkers samen.

Deelnemers kunnen op zondag 20 september tussen 11 uur en 15 uur een korteketenpicknickpakket ophalen. Bij de Lebbeekse deelnemers is het Staveshof in de Kloosterstraat in Wieze, met lokaal gekweekt fruit. Ook Brouwerij ‘t Kroontje aan de Hogebrug in Denderbelle, waar het lokaal bier Rebelle gebrouwen wordt, doet mee.

Voor de picknick betalen volwassenen 22 euro, kinderen 13 euro. Info: milieudienst@lebbeke.be of 052/46.82.47.