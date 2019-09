Pendelaars slechts matig tevreden over stationsomgeving: verbetering van wachthokjes en fietsenstallingen nodig Nele Dooms

18 september 2019

14u47 5 Lebbeke Pendelaars die in Lebbeke de trein nemen, zijn maar matig tevreden over de infrastructuur en de stationsomgeving. Dat blijkt uit een enquête die Groen bij treinreizigers organiseerde. Onder andere wachthokjes en fietsenstallingen kunnen beter. Het Lebbeekse gemeentebestuur zal daarvoor aandringen bij de NMBS.

Groen Lebbeke, dat sinds deze legislatuur mee deel uitmaakt van het gemeentebestuur, lanceerde een paar maanden geleden een enquête bij Lebbeekse pendelaars. Aan de stations van Lebbeke, Heizijde en Baasrode-Zuid werd de enquête uitgedeeld. De bevraging peilde naar de tevredenheid over de stationsomgevingen, mogelijke verbeteringen en een toekomstige invulling van het leegstaande stationsgebouw. De resultaten zijn nu verwerkt en geanalyseerd.

Uit de bevraging blijkt dat de Lebbeekse treinreizigers slechts matig tevreden zijn over de stationsomgevingen in hun gemeente. “Zo zijn er opmerkingen over de beschikbare infrastructuur om op de trein te wachten”, zegt Tim Pollet, voorzitter van Groen. “Er staan wel wachthokjes op de perrons, maar bij slagregen bieden die onvoldoende bescherming en worden wachtende pendelaars nat. Daar vragen ze een oplossing voor.”

Bovendien blijkt er een grote vraag naar meer en beter beveiligde fietsenstallingen. “Vooral in Heizijde zijn die duidelijk niet ok. Er vinden daar ook diefstallen plaats”, zegt Arne Govaerts, bestuurslid van Groen Lebbeke. “Aan het station in het centrum werden recent nieuwe fietsenstallingen voorzien. Maar die kunnen al een uitbreiding gebruiken, want ze zijn te klein om de totale hoeveelheid fietsen aan te kunnen.”

Pendelaars vragen ook meer treinverbindingen, duidelijke aankondigingsborden op de perrons en meer vuilnisbakken om zwerfvuil tegen te gaan. Omdat Groen ook peilde naar wensen voor de invulling van de huidige leegstaande stationsgebouwen, kwamen daar verschillende suggesties voor binnen. Treinreizigers denken aan een fietsatelier, een horecazaak, een crèche, een openbaar toilet, een wachtzaal en een ruimte voor gemeenschapsinitiatieven of pop-up-initiatieven van jonge ondernemers.

Schepen van klimaat Mike Torck, ook lid van Groen, neemt de bevindingen alleszins mee naar het gemeentebestuur en schepencollege. “Tijdens overleg met de NMBS zullen we de bevindingen van treinreizigers zeker overmaken”, zegt hij. “We gaan prioritair aandringen op degelijke fietsenstallingen voor Heizijde en uitbreiding van deze in het centrum. Ook de parking rond de stations willen we met de NMBS bekijken. De vervoersmaatschappij maakt momenteel volop werk van het nieuwe vervoersplan 2020-2023, het is dus de moment om ons te laten horen.”