Pascale Platel brengt nieuwe show in CC Biekorf Nele Dooms

06 januari 2020

Pascale Platel komt langs in Lebbeke met haar nieuwe voorstelling. Platel lanceerde haar “TET Talk” tijdens de Gentse Feesten en het bleek een schot in de roos. Elke avond lokte de show een volle zaal en een publiek dat de typische combinatie van humor en daarachter verborgen ernst duidelijk kon waarderen. Tussendoor klonken plaatjes uit de soundtrack van haar jeugd in een vintage voorstelling. Nu is ze ermee te gast in Lebbeke. De voorstelling vindt plaats op donderdag 9 januari om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.