Pasar beklimt kerktoren OLV-kerk Nele Dooms

13 augustus 2020

15u59 0 Lebbeke Vereniging Pasar Lebbeke plant, ondanks de coronacrisis, toch nog een bijzondere activiteit. In september staat een beklimming van de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het centrum van de gemeente op de agenda.

“Pasar Lebbeke doet zijn uiterste best om in deze uitzonderlijke tijd met allerlei beperkingen door het coronavirus toch een activiteit te plannen”, zegt Danny De Fauw. “Op zaterdag 12 september zal een gids geïnteresseerden meenemen tot in de klokkentoren van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk.”

Het bezoek van de toren houdt een beklimming van 99 treden in, langs de gewelven van de kerk tot aan de imposante klokken. Vanuit de toren hebben bezoekers een prachtig uitzicht over Lebbeke en de omliggende gemeenten. Eens terug op de begane grond, volgt nog de mogelijkheid om een gedeelte van de dekenij te bezoeken.

De beklimming van de toren zal in kleine groepjes van tien personen gebeuren. Er zijn sessies om 10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. Meedoen is gratis. Er moet wel vooraf ingeschreven worden. Mondmaskers zijn verplicht. Info: danny.defauw@telenet.be of 0473/93.28.71.