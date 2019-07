Parkeerverbod in Rossevaalstraat door Summerparty Nele Dooms

10 juli 2019

14u47 5 Lebbeke De KSA van Lebbeke organiseert dit weekend haar jaarlijkse Summerparty. Die vindt plaats op de terreinen van de jeugdbeweging aan de Rossevaalstraat in Lebbeke, op zaterdagavond 13 juli.

Naar aanleiding hiervan voert het gemeentebestuur een parkeerverbod in in de straat. Dat geldt tussen het kruispunt met de Grote Snijdersstraat en de spooroverweg. Doorgaand verkeer moet omrijden. Er is een wegomlegging voorzien via de Grote Snijdersstraat en de Baasrodestraat.