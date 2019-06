Parkeerverbod in Populierenstraat en Bontegem wegens wielerwedstrijd Nele Dooms

04 juni 2019

Naar aanleiding van een wielerwedstrijd die op zaterdag 8 juni door Lebbeke passeert, neemt het gemeentebestuur extra verkeersmaatregelen. De wedstrijd vindt plaats tussen 14 en 20 uur. Het gaat om een koers van de VWF met start en aankomst in Aalst, en met doortocht in Lebbeke door de Populierenstraat en Bontegem. Er geldt die dag een parkeerverbod in de Populierenstraat en aan Bontegem, tussen de Populierenstraat en Steven. Bovendien wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Populierenstraat en een stukje Bontegem. Bestuurders kunnen er zaterdag alleen inrijden via Kruisabeel.