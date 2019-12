Paaskermis teruggeschroefd van twee naar één weekend Nele Dooms

19 december 2019

08u53 0 Lebbeke De jaarlijkse Paaskermis in Lebbeke zal niet langer twee weekends in beslag nemen. Dat heeft de gemeenteraad van Lebbeke tijdens haar jongste vergadering goedgekeurd. De kermiskramen op de Grote Plaats zullen in de toekomst nog maar één in plaats van twee weekends opgesteld staan.

“De wijziging komt vanuit de vaststelling dat het tweede kermisweekend de voorbije jaren weinig succesvol was”, zegt schepen Maria van Keer (CD&V). “Ook foorkramers bevestigden ons tijdens een overleg dat ze in dat tweede weekend amper hun boterham verdienden. Het eerste weekend is wel succesvol, onder andere dankzij inspanningen die geleverd werden voor meer animatie. Zo is er dan een reuzenstoet. We vinden het beter om dan volledig in te zetten op dat eerste weekend.”

Oppositiepartij Open Vld heeft bedenkingen bij de beslissing. “Dat de kermis met Pasen in Lebbeke twee weken lang aanwezig is, is al decennia lang een vast gegeven”, zegt gemeenteraadslid Freya Saeys (Open Vld). “Deze kermis halveren is geen goede zaak. Dit is niet alleen nefast voor de kermiskraamhouders zelf, maar ook voor de horeca in het dorp. Die profiteerde altijd mee van de kermis. Deze beslissing valt dan ineens in tijden waarin de kleine zelfstandige het al niet makkelijk heeft.”

Volgens schepen Van Keer gaat het om een weloverwogen beslissing. “Bovendien zal de kermis in het eerste weekend in de toekomst wel al van vrijdag mogen starten in plaats van zaterdag. Dat is dan toch al een dag extra”, klinkt het.