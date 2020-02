Overweg De Naeyerstraat afgesloten Nele Dooms

16 februari 2020

De spoorwegoverweg aan de P.F. De Naeyerstraat en IJzerenwegstraat in Lebbeke wordt afgesloten. Aanleiding zijn onderhoudswerken die Infrabel er laat uitvoeren. Die starten op woensdag 19 februari en duren tot zaterdagochtend 22 februari. In die periode geldt er een verbod voor alle verkeer, ook zwakke weggebruikers. Er wordt een omleiding voorzien via de Lindekensstraat, de Klein-Antwerpenstraat, de Opwijksestraat en de Fochelstraat.