Oude vierkantshoeve wordt restaurant: Gert en Elke verwelkomen lekkerbekken in Linde 52 Nele Dooms

18 februari 2020

11u42 0 Lebbeke Lebbeke is een nieuwe horecazaak rijker: Linde 52. Hiervoor bouwden Gert Robberecht en Elke Sonck, met al heel wat ervaring in de horeca op de teller, een oude vierkantshoeve aan de Lindekensstraat om tot restaurant. “Hiermee maken we onze droom waar”, klinkt het.

Gert Robberecht en Elke Sonck baatten de voorbije jaren brasserie ‘t Schuurken in Malderen uit. Zeventien jaar lang verwenden ze er hun klanten. “Maar het was een huurpand en daardoor waren we erg beperkt om aanpassingen aan het gebouw uit te voeren om het er helemaal naar onze zin te maken”, vertelt Gert. “De wens om een geheel eigen pand te bezitten om daar een restaurant te runnen, groeide met de dag en uiteindelijk hebben we de droom waargemaakt.”

Elke en Gert lieten hun oog vallen op een oude vierkantshoeve op de hoek van de Lindekensstraat en het Bremenhulleken in Lebbeke. “Het was liefde op het eerste gezicht toen we deze hoeve bezochten”, zegt Elke. “We waren exact op zoek naar iets als dit, zodat we thuis ons restaurant zouden kunnen hebben en zo toch ook altijd dicht bij onze kinderen konden zijn. De voorbije jaren waren nodig om de nodige verbouwingen uit te voeren, zodat we ons nieuw restaurant zouden kunnen openen. Het blijkt alvast een voltreffer, want boekingen stromen binnen en daar zijn we erg blij om.”

Het koppel heeft met de hoeve alvast een pand met een rijke geschiedenis als uitvalsbasis. De hoeve met een boerenhuis dateert oorspronkelijk uit 1834. Samen met stallen en een wagenhuis is alles opgebouwd rond een vierkant erf met een centraal bloemenperk. “Een vorige eigenaar restaureerde het pand”, zegt Gert. “Wij voerden nog een verbouwing door om een aparte ingang voor de brasserie te creëren. Tegen de zomer willen we ook nog graag een ruim en zonnig terras voor onze klanten creëren. Voor ons voelt het hier alvast elke dag al als God in Frankrijk en dat gevoel willen we ook onze bezoekers geven.”

Wie in Linde 52, de 52 verwijst naar de huisnummer van het gebouw, de benen onder tafel schuift, mag zich verwachten aan authentieke en klassieke gerechten op de menukaart. Om die klaar te maken staat Elke in de keuken achter de kookpotten. “De menukaart houden we enigszins beperkt omdat we letterlijk alles helemaal vers bereiden, van de vol-au-vent over het stoofpotje met varkenswangen tot de bouillabaisse”, zegt Elke. “Prijs-kwaliteit staat daarbij ook voorop.”

Gert zorgt voor de bediening en zorgt dat iedereen zich thuis voelt in een interieur dat landelijk-modern aandoet. Er is plaats voor een zestigtal bezoekers. “Het is niet evident om de zaak met twee draaiende te houden en daarom zijn we nog op zoek naar wat extra personeel”, zegt hij. “Maar zoals overal in de horeca is dat niet zo makkelijk te vinden.”

Linde 52, aan de Lindekensstraat 52 in Lebbeke is elke dag open, behalve op dinsdag.