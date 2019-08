Orgaandonoren kunnen zich voortaan digitaal registreren Nele Dooms

28 augustus 2019

14u41 0

Voortaan kunnen inwoners in Lebbeke zich digitaal als orgaandonor laten registreren. Burgemeester en schepenen zullen dat als eerste doen om het voorbeeld te geven. Daarna is de beurt aan alle andere geïnteresseerde inwoners. Door de registratie van orgaandonatie elektronisch mogelijk te maken, hoopt het gemeentebestuur mogelijke barrières die mensen nog tegenhouden dat te doen, weg te nemen. In ons land wachten zo’n 1.200 patiënten op een geschikte donor en één donor kan acht levens redden. Door zich vooraf te registreren als donor wordt de familie de moeilijke vraag bespaard of het lichaam van de overledene als donor gebruikt mag worden. Elke meerderjarige kan principieel zijn keuze laten registreren bij de dienst bevolking. Tot op vandaag kon dit echter alleen door persoonlijk langs te gaan op de dienst. Door dit online eenvoudiger te maken, hoopt de gemeente dat nog meer mensen zich registreren. Dat kan nu dus volledig elektronisch via het e-loket op www.lebbeke.be.