Optiek Boeykens is Opticien voor de Wereld: “Ook slechtziende kinderen in Afrika helpen” Nele Dooms

24 oktober 2019

16u31 1 Lebbeke Optiek Boeykens uit Lebbeke heeft de erkenning als ‘Opticien voor de Wereld’ gekregen. De titel gaat uit van de organisatie Licht van de Wereld. Die zet zich in in Afrika om duizenden slechtzienden en blinde kinderen in Congo, Rwanda en Tanzania kansen te geven om hun zicht te optimaliseren en beschermen.

Zaakvoerder Raf De Leebeecke van Optiek Boeykens is overtuigd van het nut van de organisatie. “Toen ik las over het werk van Licht voor de Wereld, zag ik het meteen zitten om dit goed doel te steunen”, zegt hij. “Goed zien lijkt voor ieder van ons een evidentie. Maar in verschillende Afrikaanse landen is dit evenwel niet zo. Zoals wij ook mensen van onze directe omgeving willen voorthelpen met het verbeteren van hun zicht, willen wij ook een bijdrage leveren aan een beter zicht voor kinderen in Afrika. Zo hebben ook zij kans op een betere toekomst.”

Om het label ‘Opticien voor de Wereld’ te behalen, moet de Lebbeekse optiekzaak Licht voor de Wereld financieel ondersteunen. Die bijdrage laat een lokale oogarts in Afrika toe om twee kindercataractoperaties uit te voeren en het nodige medische materiaal aan te kopen. Optiek Boeykens is al sinds de jaren zestig gevestigd in Lebbeke. Raf De Leebeecke nam de zaak in 1994 over.