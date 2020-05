Oplossing in de maak voor subsidies dansgroep Incar Nele Dooms

04 mei 2020

17u27 0 Lebbeke Er is een oplossing in de maak voor de Vlaamse subsidie die dansgroep Incar uit Lebbeke dreigde te verliezen. Dat laat volksvertegenwoordiger Marius Meremans (N-VA) weten.

De huidige Vlaamse GESCO-subsidie voor Incar bedraagt ruim 133.000 euro. Al in 2015 besliste de Vlaamse Regering dat deze betoelaging zou uitdoven en een bedrag voorzien zou worden binnen algemene Vlaamse subsidie. Voor acht organisaties werd een uitzondering gemaakt omdat zij geen algemene Vlaamse subsidie ontvingen. Zij kregen een verlenging tot 2024 voor de GESCO-toelage en Incar was één van die acht organisaties. Maar na de begrotingsbesprekingen aan het begin van de nieuwe Vlaamse regering, kreeg Incar te horen dat de regeling toch vroeger zou stoppen, namelijk in 2021.

“We begrijpen dat dit voor Incar een probleem is en er zal nu toch samen met de dansgroep gezocht worden naar een structurele oplossing op lange termijn. Vlaams minister van cultuur Jan Jambon is daartoe bereid”, zegt Meremans. “Dat bleek tijdens de parlementaire bespreking van dit dossier tijdens de commissie Cultuur. Er zal met de verschillende organisaties, en dus ook Incar, rond te tafel gezeten worden. Voor Incar is dit goed nieuws en we hopen dat bij deze gesprekken een oplossing gevonden wordt op lange termijn. Incar is een belangrijke organisatie met veel leden en groot draagvlak in de omgeving. Met een structurele oplossing kan de werking gegarandeerd blijven in de toekomst.”