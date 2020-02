Oplegger belandt deels in gracht Koen Baten

10 februari 2020

14u29 2 Lebbeke In de Torrestraat in Lebbeke is maandag rond de middag de oplegger van een truck deels in de gracht terechtgekomen. De truck bestond uit twee delen, vermoedelijk liep het fout bij het manoeuvreren om een bedrijf op te rijden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12 uur. De vrachtwagen kwam met zijn achterste wielen in de gracht te zitten. De schade bleef beperkt en de vrachtwagen kon al snel weer verder. Er was wel even geen verkeer mogelijk omdat de straat versperd was. Er raakte niemand gewond.