Opknapbeurt voor overwelvingen Vondelbeek Nele Dooms

03 januari 2020

De overwelvingen van de Vondelbeek in Lebbeke krijgen een opknapbeurt. Daarbij worden de kokerelementen ook vergroot. Daardoor kan er meer water tegelijk doorstromen. Die betere doorstroming moet zorgen voor minder wateroverlast in de omgeving. Een aannemer zal de overwelvingen ter hoogte van de Duivenkeetstraat en Haagstraat onder handen nemen, net als die aan de Kleine Beek ter hoogte van de Oudebaan tussen Poststraat en Kerkstraat. De vernieuwingen starten op maandag 6 januari. Eerst is de overwelving in de Oudebaan aan de beurt. Aansluitend volgt de waterloop in de Duivenkeetstraat. Tijdens de werken worden de straten langs beide zijden een doodlopende weg, ook voor fietsers en voetgangers. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken tot ongeveer midden maart duren. Het project kost zo’n 142.000 euro. De provincie subsidieert de werken voor een bedrag van 75.000 euro.