Opknapbeurt voor Leo Duboistraat: wegdek en voetpaden in het nieuw Nele Dooms

31 januari 2020

17u01 2

De hele Leo Duboisstraat in Lebbeke krijgt een opknapbeurt. Het gemeentebestuur zal zowel de rijweg als de voetpaden laten vernieuwen. Aanleiding zijn werken die fluvius uitvoert aan de nutsleidingen in de straat. “Omdat er dan toch gewerkt wordt, maken wij van die gelegenheid gebruik om de straat een opknapbeurt te geven”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Er vindt ook een camera-onderzoek van de riolering plaats naar aanleiding van enkele verzakkingen in de straat. Die zijn het gevolg van defecten in de riolering, die ook gemaakt moeten worden.” Het gemeentebestuur trekt bijna 60.000 euro uit voor de vernieuwing van de straat. Naast de Leo Duboisstraat, zullen ook de voetpaden en het wegdek van de Eikenveldstraat gelijkertijd aangepakt worden. De uitvoering van de werken wordt gepland vanaf eind mei of begin juni.