Opendeur in nieuwbouw muziekacademie voorzien eind augustus Nele Dooms

19 juli 2019

Op de laatste dag van de zomervakantie, zaterdag 31 augustus, zal iedereen die dat wil uitgebreid kennis kunnen maken met de nieuwbouw van de gemeentelijke academie voor muziek, woord en Dans van Lebbeke. De voorbije maanden werd op het cultuurerf in de Stationsstraat, vlakbij Cultuurcentrum De Biekorf en de bibliotheek, een gloednieuwe muziekacademie gebouwd. Het oude gebouw werd daarvoor afgebroken. In de plaats is een nieuw complex van 1.700 vierkante meter verrezen. De nieuwbouw telt drie bouwlagen, waarvan de bovenste verdieping onder een zadeldak. Op het gelijkvloers krijgt de dansafdeling onderdak, een grote polyvalente zaal met podium incluis. Daar komt nog een balletzaal bij, kleedruimte, sanitair, berging en bureel voor directie. Op de eerste verdieping komen alle muziekklassen, gaande van notenleer over lessen instrument en samenspel. De zolderverdieping is bestemd voor de afdeling Woord. Voor een prijskaartje van 2.250.000 euro wordt een milieuvriendelijk en energiezuinig gebouw opgetrokken, inclusief zonnepanelen op het dak. Om het nieuwe gebouw voor te stellen aan het grote publiek, vinden er op 31 augustus allerlei gratis workshops en andere activiteiten plaats. Iedereen zal er welkom zijn van 11 tot 15 uur.