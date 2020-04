Open Vld vraagt gemeente om mondmaskers te verdelen: “Eventueel samenwerken met Think Pink” Nele Dooms

24 april 2020

15u24 4 Lebbeke Oppositiepartij Open Vld van Lebbeke vraagt het gemeentebestuur om mondmasters te verdelen bij de inwoners. Het denkt daarbij aan een samenwerking met Think Pink. Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) wacht richtlijnen van de regering af.

“Het wordt steeds duidelijker dat een mondmasker dragen, zeker op plaatsen waar je niet genoeg afstand kan houden, in de toekomst een grote rol zal spelen”, zegt gemeenteraadslid Freya Saeys (Open Vld). “Het bezorgt heel wat inwoners kopzorgen, want niet iedereen kan een mondmasker stikken of online bestellen. Als lokaal bestuur moeten we hier het voortouw in nemen en ervoor zorgen dat elke Lebbekenaar over een kwaliteitsvol herbruikbaar en wasbaar mondmasker beschikt.”

Open Vld ziet op dat vlak een samenwerking met Think Pink zitten. “Dit lijkt ons een win-winsituatie, want borstkanker stopt niet, ook niet in tijden van Corona”, zegt Saeys. “Door mondmaskers via Think Pink te bestellen, krijgt de organisatie extra steun in het onderzoek naar borstkanker.”

Open Vld zal het voorstel tijdens de komende gemeenteraad voorleggen. Ook oppositiepartij Vlaams Belang heeft een gelijkaardig voorstel. Volgens burgemeester Raf De Wolf (N-VA) onderzoekt de gemeente momenteel verschillende pistes. “Samen met een vijftal andere buurgemeenten bekijken we de optie van een groepsaankoop”, zegt hij. “Maar eigenlijk zou de federale overheid voor de bedeling bij de bevolking moeten zorgen. Wij wachten dus eerst verdere richtlijnen af. We zullen de nodige stappen nemen indien dit nodig blijkt, maar stappen niet mee in verhalen waar nog geen duidelijkheid over is.”