Open Vld vindt organisatie gemeenteraad “niet coronaproof”, meerderheid denkt daar anders over Nele Dooms

01 oktober 2020

15u03 1 Lebbeke “Niet coronaproof.” Dat evalueerde oppositieraadslid Ann Doran (Open Vld) woensdagavond bij de start van de gemeenteraad in Lebbeke. Die vindt tegenwoordig plaats in de Podiumzaal van CC De Biekorf. De meerderheid denkt er anders over.

De gemeenteraad van Lebbeke zei de online vergaderingen, die ingevoerd waren naar aanleiding van de coronacrisis, al een paar maanden geleden vaarwel. Omdat de raadszaal in het gemeentehuis aan de Grote Plaats niet genoeg ruimte biedt om iedereen op voldoende afstand van elkaar aan de gemeenteraad te laten plaatsvinden, wordt voor de fysieke vergaderingen uitgeweken naar de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf. Tafels worden er in een grote kring gezet.

Woensdagavond werd een iets kleiner type tafels gebruikt, onder andere om de verstaanbaarheid tijdens de gemeenteraad te vergroten. Maar Open Vld-gemeenteraadslid Ann Doran uitte haar bedenkingen. Zij wilde dat genotuleerd werd dat de gemeenteraad ‘niet coronaproof werd georganiseerd’. “Gemeenteraadsleden zaten zeker niet anderhalve meter van elkaar verwijderd, noch was er handgel aanwezig”, zei ze. “Ook het doorgeven van de microfoon aan iedereen die het woord vroeg kan echt niet. Wij vragen onze burgers om alle regels in acht te nemen, maar het bestuur lapt ze zelf aan zijn laars.”

Wel in orde

De meerderheid van N-VA, CD&V, Groen en sp.a, denkt er echter anders over. “Wel genoeg ruimte, handgel staat klaar bij het binnenkomen van De Biekorf en aan de ingang van de Podiumzaal en de microfoon wordt na elke persoon ontsmet door personeel voor hij aan een ander raadslid doorgegeven wordt”, klinkt het.

Later op de avond peilde oppositieraadslid Freya Saeys (Open Vld) of er nog extra maatregelen tegen de coronacrisis in Lebbeke komen. “Met 34 nieuwe besmettingen de voorbije twee weken, kleurt onze gemeente donkerrood”, zegt ze. “De voorbije zomer werden naar aanleiding van lagere cijfers strengere maatregelen genomen.”

Volgens burgemeester Raf De Wolf (N-VA) is dat voorlopig niet nodig. “In de zomer hadden we helemaal geen zicht op wat er achter de cijfers zat, het was werken in het blinde weg”, legt hij uit. “Nu hebben we daar meer details over en weten we precies waar en hoe de besmettingen zich voordoen in onze gemeente. De voorbije zeven dagen werden achttien nieuwe besmettingen vastgesteld. De piek situeert zich in enkele families. We volgen dit natuurlijk op de voet en zullen voorzorgsmaatregelen nemen indien nodig, maar er moet nog geleefd worden ook.”

De jongste inwoner met een coronabesmetting in Lebbeke momenteel is 9 jaar. De oudste is 78 jaar.