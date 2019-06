Open Vld pleit voor meer vuilbakken langs wandelwegen Nele Dooms

11 juni 2019

Tijdens de jongste gemeenteraad in Lebbeke brak oppositieraadslid Ann Doran (Open Vld) een lans voor de plaatsing van meer vuilnisbakken langs wandelwegen. “In Lebbeke kan je heel mooi wandelen in de natuur”, zegt ze. “Maar het is een frustratie bij veel wandelaars dat er zo weinig vuilnisbakken te vinden zijn. Bovendien maakt een tekort hieraan ook de kans groter dat mensen hun afval gewoon in de berm gooien. Wat meer vuilbakken plaatsen, kan dat oplossen. Minder afval dat slingert in wegbermen, is meteen ook een goede zaak voor koeien. Zij sterven vaak door zwerfvuil dat in hun voeding terecht komt.” Schepen Goedele Uyttersprot (N-VA) bevestigt dat de problematiek ook een bezorgdheid van het Lebbeekse schepencollege is. “Zo zijn we gestart met de opmaak van een vuilnisbakkenplan”, zegt de schepen. “Zo’n 150 stuks werden geïnventariseerd en tot eind juli bestuderen we hoe vaak ze gebruikt worden en wat de inhoud is. Dat zal ons toelaten te bepalen waar er vuilnisbakken moeten bijkomen en waar er kunnen verdwijnen. Vuilnisbakken in natuurgebied zijn echter niet altijd evident. Onze diensten moeten er ook vlot geraken om ze leeg te maken. En vaak trekken vuilnisbakken nog meer afval aan. We moeten hier dus omzichtig mee omspringen.”