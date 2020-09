Open Vld pleit voor meer gendergelijkheid Nele Dooms

02 september 2020

17u09 0 Lebbeke Tijdens de jongste gemeenteraad in Lebbeke pleitte oppositiepartij Open Vld voor meer gendergelijkheid. Tot een goedkeuring van een Intentieverklaring Gendergelijke Gemeente kwam het niet. “Streven naar gelijkheid is een evidentie”, reageerde burgemeester Raf De Wolf (N-VA).

Raadslid Ann Doran plaatste voor Open Vld de gendergelijkheid op de agenda van de gemeenteraad. Ze vroeg daarbij om bij elke beleidsbeslissing de gelijke verdeling van mannen en vrouwen na te streven en beide geslachten gelijk aan bod te laten komen. “Bedoeling van zo’n intentieverklaring is vooral dat er rekening mee gehouden wordt dat ook vrouwen voldoende aan bod komen bij verschillende functies of andere aspecten in de gemeente”, zei ze. “Dat kan bij invullen van vacatures zijn, maar ook bijvoorbeeld bij toekennen van nieuwe straatnamen.”

Schepen van gelijke kansen Mike Torck (Groen) ziet het voorstel echter breder dan alleen gendergelijkheid. “Dit zou moeten draaien rond gelijke kansen voor iedereen in het algemeen”, zei hij. Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) gaf nog mee dat het “een evidentie is om steeds naar gelijkheid te streven”. “Overigens zijn wij het eerste schepencollege in Lebbeke met evenveel vrouwen als mannen in de rangen”, zegt hij. “En bij de gemeente werken momenteel meer vrouwen dan mannen, op alle niveau’s.”