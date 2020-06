Open Vld pleit voor extra ondersteuning van scholen: “Waardebon per leerlingen voor schoolmateriaal” Nele Dooms

19 juni 2020

17u54 0 Lebbeke Oppositiepartij Open Vld pleit voor extra ondersteuning van de Lebbeekse scholen. Gemeenteraadslid Freya Saeys zal tijdens de komende gemeenteraad vragen om elke school per leerlingen een waardebon toe te kennen.

“Door de coronacrisis waren er voor de scholen niet alleen vreemde tijden van preteaching, maar werden ook alle schoolfeesten afgelast”, legt Saeys uit. “Daardoor verliezen scholen een pak inkomsten, duizenden euro’s die doorgaans , een mooie aanvulling op de reguliere subsidies zijn. En die inkomsten zijn nochtans broodnodig om hun toekomstige investeringen in nieuw materiaal en projecten te financieren. Volgens ons hebben scholen daarom baat bij extra ondersteuning.”

Open Vld denkt daarbij aan een éénmalige waardebon van 10 euro per leerling voor elke Lebbeekse school. Die kan de waardebons dan gebruiken om schoolmateriaal aan te kopen. “Dit kan de scholen opnieuw een duwtje in de rug geven”, meent Saeys. “Zo worden de verloren inkomsten deels gecompenseerd en zorgen we ervoor dat de kinderen volgend schooljaar toch over voldoende schoolmateriaal beschikken.”

Lebbeke telt ongeveer 1.739 leerlingen in haar basisscholen. De waardebons uitdelen zou voor de gemeente een investering van 17.390 euro betekenen. De gemeenteraad zal zich aanstaande woensdagavond over het voorstel buigen.