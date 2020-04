Open Vld pleit voor aanleg dierenbegraafplaats Nele Dooms

28 april 2020

17u34 1 Lebbeke Oppositiepartij Open Vld houdt een pleidooi voor de aanleg van een dierenbegraafplaats of strooiweide in Lebbeke. Schepen Goedele Uyttersprot (N-VA) ziet zo’n initiatief echter niet zitten. “Weinig behoefte aan”, zegt ze.

“Meer dan de helft van de gezinnen heeft een huisdier. Maar als dat dier sterft, voelt een mens vaak de nood om op een gepaste manier afscheid te nemen”, zegt gemeenteraadslid Ann Doran (Open Vld). “De mogelijkheden om met het stoffelijk overschot van een huisdier om te gaan zijn echter beperkt. Ofwel laat je het bij de dierenarts, ofwel breng je het naar een crematorium of als het minder dan tien kilo weegt mag je het in eigen tuin begraven. Het zou een grote stap vooruit zijn als er in Lebbeke een dierenbegraafplaats of strooiweide zou komen, als laatste rustplaats voor onze huisdieren.”

Volgens schepen Goedele Uyttersprot is hier echter geen behoefte aan. “Ninove beschikt sinds een goed jaar over een dierenbegraafplaats , maar die blijkt geen succes”, zegt ze. “Mensen begraven hun dier liever in de tuin over bewaren een urne thuis. We hebben in Lebbeke van inwoners ook nog nooit de vraag gekregen naar zo’n initiatief.”