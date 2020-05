Open Vld moet recht van antwoord plaatsen na klacht over aantijgingen van fake news rond Voetpadenrapport Nele Dooms

07 mei 2020

17u38 2 Lebbeke Open Vld moet in haar Burgerkrant een recht van antwoord publiceren naar aanleiding van een artikel die de partij in 2018 bracht rond het Open Vld moet in haar Burgerkrant een recht van antwoord publiceren naar aanleiding van een artikel die de partij in 2018 bracht rond het Voetpadenrapport dat het Verkeersplatform Lebbeke had opgemaakt. Dat rapport, met een lijst aan gebrekkige voetpaden in de gemeente, zorgde indertijd voor heel wat commotie.

Het Verkeersplatform Lebbeke kwam midden juni 2018, niet lang voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dat jaar, met haar Voetpadenrapport. Dat schetste geen al te best beeld van de toestand van voetpaden in de gemeente. Nog diezelfde maand publiceerde Open Vld in haar partijblad De Burgerkrant een artikel met de titel ‘Voetpadenrapport fake news!’, dat meldde dat het Verkeersplatform bij monde van Johan De Mol leugens verkocht. De Mol trok daarop naar de rechtbank om een recht van antwoord te eisen.

In eerste aanleg wees de rechter in Dendermonde de eis van De Mol af. De Lebbekenaar trok daarop naar het Hof van Beroep. Dat verwees de argumenten van de eerste rechter naar de prullenmand en oordeelde nu dat er wel een recht van antwoord gepubliceerd moet worden. Gebeurt dat niet, dan moet er een dwangsom van 5.000 euro per exemplaar dat gepubliceerd wordt zonder recht van antwoord betaald worden.

Bij Open Vld bekijken ze nu of ze dit beroepsvonnis nog bij cassatie kunnen aanvechten. “Hoe kan je op deze manier nog in het gerecht geloven als twee rechters elkaar gewoon absoluut tegen spreken”, zegt François Saeys (Open Vld), die op het ogenblik dat het Voetpadenrapport werd uitgebracht nog burgemeester was. “In Dendermonde kregen wij het gelijk voor 100 procent aan onze kant, in Gent maakte de rechter een bocht van 180 graden. Als cassatie niet lukt, dan zullen we het recht van antwoord publiceren zoals De Mol ons dat voorlegt. Maar dat neemt niet weg dat wij grote vraagtekens blijven plaatsen bij het Voetpadenrapport van 2018. Het enige wat wij in onze Burgerkrant wilden doen was daar terecht vragen bij stellen.”