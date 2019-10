Open Vld Lebbeke pleit voor groepsaankoop elektrische fietsen Nele Dooms

14 oktober 2019

14u43 1 Lebbeke Oppositiepartij Open Vld pleit voor een groepsaankoop van elektrische fietsen. “Door inwoners de kans te geven tegen een gunstige prijs zo’n fiets aan te kopen, kan het aantal stijgen. En dat helpt de CO2-uitstoot dalen”, zegt gemeenteraadslid Freya Saeys.

Het is duidelijk dat de elektrische fiets elke dag aan populariteit wint. Ook jongere personen blijken steeds meer gewonnen voor de elektrische fiets. “Zij gebruiken hun e-bike niet alleen voor recreatie, maar ook voor woon-werkverkeer”, weet Saeys. “In Vlaanderen woont 82 procent van de bevolking op minder dan 30 kilometer van zijn werk. Met een elektrische fiets zijn deze afstanden zeker overbrugbaar. Hoe meer mensen met de fiets gaan werken, hoe minder vervuiling en fileleed.”

Saeys vindt dan ook dat nog meer mensen aangespoord moeten worden om een elektrische fiets aan te kopen. Daarom pleit ze voor een groepsaankoop in de gemeente. “Die kan gericht zijn naar burgers, werknemers, particulieren en bedrijven. In de groepsaankoop kunnen naast elektrische fietsen, ook bakfietsen en steps voor volwassenen zitten”, klinkt het. “Het doel is om deze fietsen tegen een gunstige prijs aan te kunnen kopen. Door aandacht te schenken aan de service na verkoop kun je de lokale handelaars ook extra kansen geven.”

De kans is alvast groot dat zo’n groepsaankoop er komt. “Het is één van de doelstellingen in ons klimaatactieplan om duurzame groepsaankopen te organiseren en dat kan dus ook voor elektrische fietsen”, zegt schepen van klimaat Mike Torck (Groen). “We voeren daar momenteel een onderzoek naar. Het is absoluut de bedoeling om dit via lokale handelaars te kunnen doen.”

De gemeente wil bovendien ook het personeel stimuleren om duurzaam naar het werk te komen. “Daarvoor haalden we al de testkaravaan van de provincie naar Lebbeke, zodat de werknemers elektrische fietsen en steps kunnen uitproberen om hen aan te moedigen voor deze vervoersmiddelen te kiezen”, zegt schepen van mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V). “Het initiatief is een succes, zodat we nu ook willen bekijken hoe we ons personeel ook in de toekomst zo’n elektrische fietsen kunnen aanbieden.”