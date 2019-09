Open Vld houdt pleidooi voor oprichting project Plusbaasjes Nele Dooms

18 september 2019

16u19 2 Lebbeke Oppositiepartij Open Vld van Lebbeke hield tijdens de jongste gemeenteraad een pleidooi voor de oprichting van het project ‘Plusbaasjes’. Dat houdt in dat 55-plussers ingeschakeld worden om huisdieren meer aandacht te geven. De meerderheid is echter niet te vinden voor het project.

“Veel eigenaars werken voltijds of vinden ‘s avonds niet de tijd om aandacht te schenken aan hun hond of kat”, zegt gemeenteraadslid Freya Saeys (Open Vld). “De vzw Animal Assisted Projects is daarom begonnen met een project waarbij het bemiddelt tussen eigenaars van huisdieren en zogenaamde plusbaasjes, die overdag graag voor een dier zorgen. De hond kan op wandel, de kat krijgt iets leuks en ook het baasje is gerust. In Antwerpen en Mechelen loopt dit project al. We kunnen dat in Lebbeke ook doen. Omgaan met dieren is bovendien goed voor de gezondheid, het werkt stress verlagend en heeft een positief effect op de bloeddruk.”

Op begrip bij de meerderheidscoalitie kan het voorstel echter niet rekenen. “Dit is toch geen kerntaak van een gemeentebestuur”, zegt N-VA-raadslid Bo Macharis. “In Antwerpen zijn in drie maanden tijd slechts twintig matchen. Dat is investeren in enkelingen, daar dient belastinggeld niet voor. Bovendien breng je met zo’n project toch een foute boodschap. Wie geen tijd heeft voor een huisdier, moet er gewoonweg geen nemen in plaats van een plusbaasje in te schakelen. De gemeente kan beter inzetten op sensibiliseren rond aandacht en tijd die huisdieren nodig hebben.” Schepen Goedele Uyttersprot (N-VA) is het daar volmondig mee eens. Het voorstel van Open Vld werd dan ook weggestemd.