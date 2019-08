Open Vld eist meer transparantie rond Zomerbar Santéboetik Nele Dooms

30 augustus 2019

15u39 0 Lebbeke Oppositiepartij Open Vld eist meer transparantie rond de organisatie van Zomerbar Santéboetik. Gemeenteraadslid Freya Saeys haalde daarvoor tijdens de jongste gemeenteraad tegenstrijdige beslissingen van het schepencollege aan. “Geld dat eerst aan verenigingen was toegezegd, gaat plots naar de vzw Lebbeke Bruist. Dat kan niet”, zegt ze.

De pop-up zomerbar Santéboetik is een nieuw initiatief deze zomer. De vzw Lebbeke Bruist bouwde de tuin van het gemeentehuis van Lebbeke om tot gezellig terras. Met lekkere cocktails op de kaart en extra animatie met live optredens, comedy, kindernamiddagen en afterworkparties bezorgde het initiatief heel wat Lebbekenaren leuke zomerse momenten.

Om de pop-up zomerbar mogelijk te maken, bood het gemeentebestuur aan de vzw Lebbeke Bruist logistieke en financiële steun. Vijftien keer mochten ook plaatselijke verenigingen achter de bar plaatsnemen en een centje bijverdienen voor hun werking met de opbrengst van drankverkoop. “Alleen had het schepencollege in mei wel beslist dat die verenigingen ook nog eens 150 euro bovenop hun inkomsten achter de toog zouden krijgen”, zegt Saeys. “Eind juli veranderde het schepencollege plots echter het geweer van schouder en besliste dat die 15 keer 150 euro naar de vzw Lebbeke Bruist zou gaan, bovenop de toelage van 2.500 euro die deze organisatie al toegezegd was. De verenigingen staan zo gewoon in de kou en werden zelfs niet op de hoogte gebracht van die eenzijdige wijziging. Er is ook geen schriftelijke overeenkomst tussen gemeente en vzw. Dit ruikt echt naar achterkamerpolitiek.”

Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) spreekt dat met klem tegen. “Het was van in het begin niet de bedoeling dat verenigingen die 150 euro zouden krijgen, het ging om een misverstand”, zegt hij. “De vzw investeert 40.000 euro in de zomerbar . Het is logisch dat zij de ondersteuning krijgen. De verenigingen die helpen namen geen enkel risico, moesten alleen maar drankjes komen tappen en verdienden daar goed aan. Zij staan zeker niet in de kou.”