Open brief nadat haar broer Jim overlijdt in politiecel: “Veel vragen, maar wachten autopsie en verder onderzoek af” Koen Baten

30 oktober 2019

18u47 4 Lebbeke De zus van Jim-Boy Cooreman, die afgelopen weekend overleed in een politiecel in Dendermonde heeft een open brief geschreven om meer duiding te geven over deze hele zaak. Zij benadrukt dat ze het onderzoek verder willen afwachten, maar laat ook weten dat ze met heel veel vragen zitten. “Heeft hij hulp gekregen? Is hij gereanimeerd? Dat zijn dingen die wij ons afvragen", klinkt het in de brief.

In de brief laten ze ook duidelijk weten dat ze hun zoon en broer willen beschermen en verdedigen. “Jim was altijd ons zorgenkind geweest. We hebben vaak hulp gezocht maar nooit de juiste hulp gekregen, alsook hijzelf heeft meermaals die hulp gezocht. Hij kampte met psychologische problemen en zocht hierdoor vaak een uitweg naar verdovende middelen”, klinkt het.

De laatste week voor zijn overlijden had Jim het erg moeilijk door het overlijden van een vriend. “Ik wil benadrukken dat hij geen zelfmoord heeft willen plegen, hij heeft naar middelen gezocht om de pijn te willen verzachten”, klinkt het “Hij heeft die bewuste nacht, althans het weinige dat wij zelf te horen hebben gekregen van de politie, gebeld met waanideeën. Bij het zien van de politie zou hij gaan lopen zijn, die arrestatie zal niet zonder slag of stoot gebeurd zijn. Ze hebben hem naar het cellencomplex in Dendermonde gevoerd, daar zou hij slap geworden zijn en uiteindelijk ook gestorven zijn”, staat er te lezen.

In de brief benadrukken ze ook dat Jim-Boy naast zijn problemen een man met een peperhoeken hart was en een grote kindervriend. Zijn familie was alles voor hem. “Zijn grootste wens was ook om op het recht pad te blijven", klinkt het.

“Hij was een druggebruiker en werd hierdoor al vaak bestempeld in onze maatschappij, nu nog trouwens. Kan alleen maar zeggen dat wat wij, en ongetwijfeld nog vele andere mensen in onze maatschappij, meemaken je niemand anders toewenst! We hopen dan ook dat door rode neuzen deze problematiek beter behandeld wordt", besluit de zus in de brief.