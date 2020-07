Op deze locaties in Lebbeke moet je zeker allemaal een mondmasker dragen Koen Baten

24 juli 2020

14u40 0 Lebbeke De nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad hebben heel wat gevolgen voor steden en gemeenten. Zo veranderd er ook in Lebbeke heel wat voor het dragen van een mondmasker. Vanaf vandaag is in de gemeente het dragen van een mondmasker verplicht.

Je zal het mondmasker onder meer moeten dragen op de vrijdagmarkt in Denderbelle tussen het gemeentehuis en de kerk, van Meerskant tot aan de Denderstraat. Ook op de zaterdagmarkt in Lebbeke centrum is het mondmasker verplicht. “Dit vanaf de Dendermondsesteenweg over de volledige Grote Plaats, het Kerkplein, De Jules De Buckstraat, de Kerkstraat tot aan het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Ook op zondag op het Wiezeplein tijdens de markt is het masker verplicht. Daarnaast is het ook verplicht om op alle publieklijk toegankelijke gebouwen van de gemeente en het OCMW een masker te dragen. Ook in de horeca zal er bij het verplaatsen een verplichting opgelegd worden en de politie zal hier sterk op toezien. E